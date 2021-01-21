Чемпион мира Барулин стал игроком «Динамо» из Пардубице

Российский голкипер Константин Барулин подписал контракт с чешским клубом «Динамо» из Пардубице, сообщает пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что 36-летний голкипер по обоюдному согласию расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», за который он выступал на протяжении двух сезонов.

Осенью 2020 года Барулин стал вторым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей в регулярных чемпионатах.

В этом сезоне 36-летний хоккеист провел 21 матч регулярного чемпионата КХЛ, одержав две победы, в среднем пропуская за игру 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.

В составе сборной России он становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.