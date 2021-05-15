Чехия заняла второе место в Евротуре сезона-2020/21, Россия выиграла досрочно

Сборная России заняла последнее, четвертое место в турнирной таблице Чешских игр с тремя очками. Победителями заключительного этапа Евротура стали чехи (8 очков), второе место заняли шведы (4), третье — финны (3).

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Всего в активе россиян 27 очков в Евротуре. Второе место заняли чехи (19 очков), третьими стали шведы (15), четвертыми — финны (11).