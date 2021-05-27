Российский вратарь Волков продолжит карьеру в чемпионате Финляндии

Вратарь Константин Волков подписал контракт с финским клубом «Яссят».

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на один год.

В сезоне-2020/21 Волков выступал за «Югру» в ВХЛ, где провел 26 матчей в регулярном чемпионате со средним процентом отраженных бросков 93,2 за игру. В плей-офф голкипер принял участие в 7 играх, отражая 92 процента бросков за встречу.