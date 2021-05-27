Российский вратарь Волков продолжит карьеру в чемпионате Финляндии
12:59
Вратарь Константин Волков подписал контракт с финским клубом «Яссят».
Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на один год.
В сезоне-2020/21 Волков выступал за «Югру» в ВХЛ, где провел 26 матчей в регулярном чемпионате со средним процентом отраженных бросков 93,2 за игру. В плей-офф голкипер принял участие в 7 играх, отражая 92 процента бросков за встречу.
Дополнительная информация:
https://assat.com/fi-fi/article/uutiset/konstantin-volkov-taydentaa-assien-maalivahtiosaston/5321/
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