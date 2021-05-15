Россия всухую проиграла Чехии и заняла последнее место на Чешских играх

Сборная России проиграла команде Чехии в заключительном матче Евротура. Российская команда всухую ступила сопернику со счетом 0:4.

Команда Валерия Брагина заняла последнее место на Чешских играх, набрав только 3 очка. Чехи выиграли домашний этап, одержав победы во всех трех матчах.

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Всего в активе россиян 27 очков в Евротуре. Второе место заняли чехи (19 очков), третьими стали шведы (15), четвертыми — финны (11).

Хоккей

Еврохоккейтур

Чешские игры

Чехия — Россия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Задина — 3, 10:02 — 1:0. Секач — 1 (буллит), 20:38 — 2:0. Флек — 2 (Смейкал), 31:32 — 3:0. Т. Зогорна — 1 (Шулак, Хытил), 40:54 — 4:0.

Вратари: Грубец — Федотов (Самонов, 31:32).

Штраф: 20 — 22.

Броски: 21 (7+6+8) — 34 (5+19+10).

Судьи: Градил, Кика.

15 мая. Прага. o2 Arena.