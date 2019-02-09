Чехия обыграла Финляндию на Шведских играх

В Стокгольме на Шведских играх в рамках Еврохоккейтура сборная Чехии одержала победу над командой Финляндии (3:1).

Чехи набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице. У Финляндии одно очко и третья позиция.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Финляндия - Чехия - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Холик - 1, 29:56 - 0:1. Г. Зогорна - 1 (мен., Т. Зогорна), 34:00 - 0:2. Кундратек - 2 (бол.), 45:12 - 0:3. Покка - 1 (бол., В. Лескинен), 48:00 - 1:3.

Вратари: Тирронен (55:39) - Вилл.

Штраф: 8 - 33.

Броски: 18 (8+4+6) - 22 (5+11+6).

Судьи: Норд, Хольм.

9 февраля. Стокгольм. Hovet.