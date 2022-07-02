Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 15:57

Теему Селянне станет новым владельцем финского «Йокерита»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Легендарный финский хоккеист Теему Селянне заявил, что возьмет под контроль «Йокерит» после того, как клуб пошел по пути возвращения в чемпионат Финляндии.

Он сообщил, что станет новым владельцем клуба и будет принимать активное участие в его деятельности.

«Информация о будущем клуба начнет активно публиковаться в наших медиа в ближайшее время. Сейчас главных новостей сразу пять.

Мы долго молчали, но может быть и лучше, что поклонники узнают обо всем сразу. Я обещаю, что будет много позитивных моментов и все будут в восторге», — сказал Селянне Iltalehti.

«Йокерит» на протяжении нескольких последних сезонов выступал в КХЛ, но клуб пропустил плей-офф сезона-2021/22, после чего покинул лигу.

Теему Селянне
ХК Йокерит
1
1
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Кутепов стал торпедовцем, Нобоа готов перейти в ЦСКА, «Зенит» покупает защитника из «Црвены звезды». Главные трансферные слухи РПЛ 2 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Гранлунд может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости