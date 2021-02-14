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Тренер сборной Чехии раскритиковал команду после поражения от России

18:31
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Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан остался недоволен игрой команды в матче Шведских хоккейных игр против России (4:7).

«Я верил, что мои игроки могут удержать преимущество. Но я ошибался, — цитирует Пешана iDnes.cz. — Должен взять часть вины и на себя.

Мы позволили сопернику слишком легко вернуться в игру. К сожалению, мы оказались недостаточно сильны. Если бы мы были хорошей командой, то удержали бы преимущество в две шайбы. К сожалению, все впечатление от этого турнира смазано последним матчем».

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