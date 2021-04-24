Бочаров выйдет с первых минут в воротах олимпийской сборной России на матч с белорусами
12:39
Официальный Twitter Федерации хоккея России 24 апреля опубликовал состав на матч Еврочелленджа против Белоруссии.
Место в воротах с первых минут займет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров. По звеньям состав российской команды выглядит так:
— Кирсанов, Рафиков — Марченко, Морозов, Подколзин;
— Науменков, Пыленков — Коваленко, Красковский, Бардаков;
— Сергеев, Паутов — Кукштель, Сафонов, Цицюра;
— Антипин — Ефремов, Иванов, Моисеев.
Матч Россия — Белоруссия пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», начало — в 14.00 (мск).
Есть состав на матч против сборной Белоруссии ??— Хоккей России (@russiahockey) April 24, 2021
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Вратари: Бочаров, Федотов.
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Игра начнётся в 14:00 по мск!
?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/dgKJCMEZM7
23 апреля сборная России была сильнее соперника — 6:3.
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