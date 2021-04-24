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Бочаров выйдет с первых минут в воротах олимпийской сборной России на матч с белорусами

12:39
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Официальный Twitter Федерации хоккея России 24 апреля опубликовал состав на матч Еврочелленджа против Белоруссии.

Место в воротах с первых минут займет голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров. По звеньям состав российской команды выглядит так:

— Кирсанов, Рафиков — Марченко, Морозов, Подколзин;

— Науменков, Пыленков — Коваленко, Красковский, Бардаков;

— Сергеев, Паутов — Кукштель, Сафонов, Цицюра;

— Антипин — Ефремов, Иванов, Моисеев.

Матч Россия — Белоруссия пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», начало — в 14.00 (мск).

23 апреля сборная России была сильнее соперника — 6:3.

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