Андрей Костицын и Константин Барулин покинули чешский клуб

Нападающий Андрей Костицын и голкипер Константин Барулин покидают «Динамо» из Пардубице. Об этом сообщил главный тренер команды Рихард Крал.

«Ни Андрей Костицын, ни Константин Барулин не будут выступать в «Пардубице». Мы попрощались, оба хоккеиста уже улетели, — приводит слова Крала официальный сайт «Динамо».

Константин Барулин и Андрей Костицын перешли в «Динамо» в январе 2021 года из нижнекамского «Нефтехимика». В нынешнем сезоне, выступая в КХЛ, 36-летний Барулин принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав всего две победы, пропуская в среднем за матч 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.

36-летний Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «-9».