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Андрей Кареев стал лучшим хоккеистом месяца в чемпионате Финляндии

18:40
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Российский голкипер ТПС Андрей Кареев признан лучшим хоккеистом месяца в чемпионате Финляндии, сообщает пресс-служба лиги.

В марте 26-летний вратарь в 8 матчах одержал шесть побед и пропустил 13 шайб. Он стал первым голкипером в сезоне, получившим данный приз. Впервые с 2014 года игрок ТПС был признан лучшим по итогам месяца.

В нынешнем сезоне Кареев сыграл 33 матча в финской лиге. Он идет на третьем месте по коэффициенту надежности (2.00) и на четвертом месте по проценту отраженных бросков (91.54).

Дополнительная информация:

https://liiga.fi/fi/uutiset/2021/04/01/kuukauden-pelaajaksi-valittu-tpsn-andrei-karejev-taistelemme-pokaalista

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