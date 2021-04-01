Андрей Кареев стал лучшим хоккеистом месяца в чемпионате Финляндии

Российский голкипер ТПС Андрей Кареев признан лучшим хоккеистом месяца в чемпионате Финляндии, сообщает пресс-служба лиги.

В марте 26-летний вратарь в 8 матчах одержал шесть побед и пропустил 13 шайб. Он стал первым голкипером в сезоне, получившим данный приз. Впервые с 2014 года игрок ТПС был признан лучшим по итогам месяца.

В нынешнем сезоне Кареев сыграл 33 матча в финской лиге. Он идет на третьем месте по коэффициенту надежности (2.00) и на четвертом месте по проценту отраженных бросков (91.54).