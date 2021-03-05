Двукратный чемпион России Шахрайчук возглавил сборную Украины

Вадим Шахрайчук стал главным тренером сборной Украины, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Украины.

Последним местом работы 46-летнего украинца был румынский клуб «Дунэря». Помощником Шахрайчука станет Константин Симчук.

Шахрайчук в качестве игрока выступал за «Ак Барс», «Авангард», «Локомотив», «Спартак», «Динамо», ХК МВД, «Трактор», «Металлург» и «Торпедо» и стал двукратным чемпионом России.

C 22 марта года по 06 сентября 2017 года Шахрайчук возглавлял новокузнецкий «Металлург».

Сборная Украины выступает в четвертом по силе дивизионе IB. Следующий матч в рамках дивизиона команда проведет 26 апреля против Японии.