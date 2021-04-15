Стал известен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с Белоруссией

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на матчи Еврочелленджа против сборной Белоруссии, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все — СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба — «Витязь»), Андрей Сергеев («Динамо» М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив»), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба — «Металлург» Мг).

Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все — СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба — «Витязь»), Вадим Шипачев («Динамо» М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все — «Локомотив).

Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер — Валерий Брагин, тренеры — Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по развитию игроков — Дэниэл Бохнер, тренер-методист — Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке — Александр Трошин, Юрий Жданов и Артем Нехороших.

Матчи пройдут на «ВТБ Арене» (Ленинградский проспект, 36). Начало 23 апреля — 18.00, 24 апреля — 14.00. Время начала матчей — московское.