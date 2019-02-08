Анатолий Никонцев: "Обновление состава сборной на Евротур - это аванс для нас"

Нападающий сборной России Анатолий Никонцев дал понять, что ставит задачу закрепиться в составе команды по итогам Евротура. Накануне россияне одолели Финляндию​ (3:2 Б) в матче Шведских игр. Прошла игра в Ярославле, после нее россияне отправляются в Швецию.

– Понятно, что такое обновление состава на Евротур – это аванс для многих из нас, – цитируют "Известия" Никонцева. – Поэтому в Швеции все мы будем биться за место в национальной команде, убеждать тренеров, что готовы выступать за нее не на одном турнире. Для этого нужно как минимум показать хороший результат – выиграть нынешний этап.