Алексей Жамнов прокомментировал отстранение сборной России от Евротура

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался об исключении команды из Евротура на два года.

«Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей. На этих Евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая. Больше будем уделять внимания молодежи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв. Есть сборные Беларуси, Казахстана, можно организовать свой турнир.

Конечно, международного уровня будет не хватать, но, с другой стороны, такова нынешняя ситуация. Надо смотреть вперед и двигаться дальше. Жизнь не заканчивается", — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Место сборной России займет Швейцария. Турнир пройдет в Стокгольме 5-8 мая. На нем также выступят Швеция, Финляндия, Чехия.