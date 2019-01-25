Александр Кожевников: "Состав сборной России – ответ скептикам, которые считают, что штаб зацикливается на одних и тех же"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав сборной России на третий этап Евротура – шведские хоккейные игры.

– Хороший состав, в числе тех, кто вызван на Шведские хоккейные игры есть как опытные, так и молодые хоккеисты, – сказал Кожевников. – Мы видим, что тренерский штаб полностью поменял вратарскую линию, все 3 имени – новые для сборной, и это очень здорово. Илью Сорокина и Игоря Шестеркина уже достаточно проверили, теперь другие получили возможность проявить себя. Много изменений и среди защитников, и среди нападающих. Ответ скептикам на то, что в сборной зацикливаются на одних и тех же, мы видим, что это не так.

Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, отсутствие которых на прошлом этапе вызвало ряд обсуждений, в этот раз в составе. Оба давно не играли в сборной, и это отличная возможность для них вновь заявить о себе, посмотрим, наверняка, они должны брать на себя роли лидеров.

Но, самое главное, что шанс проявить себя получили три игрока молодёжной сборной, ярко проявившие себя на прошедшем чемпионате мира. Это очень важный момент как для самих хоккеистов – впервые им предстоит сыграть на новом для себя уровне, в составе национальной сборной, где совсем другие скорости, всё по-другому. Уверен, для каждого из них это будет мощной мотивацией. Тренерам в свою очередь важно посмотреть на них, понять, как они играют. Уже сейчас нужно готовить и накатывать смену, молодое поколение.

Следующие Олимпийские игры через 3 года, сейчас идет новый олимпийский цикл. Поэтому важно пробовать различные варианты, давать шанс новым игрокам, чтобы у нас было 2 равнозначных состава. (Евгений Белоусов)

Шипачев и три героя МЧМ - в составе сборной России на Шведские хоккейные игры