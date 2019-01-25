Шипачев и три героя МЧМ - в составе сборной России на Шведские хоккейные игры

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры. В него вошли три бронзовых призера МЧМ-2019 – вратарь Петр Кочетков и нападающие Григорий Денисенко и Кирилл Слепец.

Вратари: Илья Коновалов ("Локомотив"), Игорь Бобков ("Авангард"), Петр Кочетков ("Сочи");

защитники Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – "Металлург"), Андрей Миронов ("Динамо" М), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – "Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Николай Демидов ("Сибирь");

нападающие Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба – "Динамо" М), Анатолий Никонцев ("Спартак"), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – "Авангард"), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – "Салават Юлаев"), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – "Локомотив").

Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Илья Воробьев, старший тренер – Алексей Жамнов, тренер – Анвар Гатиятулин, тренер вратарей – Рашит Давыдов.

Расписание Шведских хоккейных игр

7 февраля, четверг, 19.30 (мск). Россия – Финляндия (вынесенный матч в Ярославле)

9 февраля, суббота, 17.30 (мск). Швеция – Россия (Стокгольм)

10 февраля, воскресенье, 14.00 (мск). Россия – Чехия (Стокгольм)