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Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира в 2019 году

13:39
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Правый полусредний «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева стала лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии портала Handball Planet.

В голосовании принимали участие гандбольные журналисты и болельщики. 24-летняя россиянка заняла первое место, набрав 48 баллов. На втором месте расположилась норвежка Стине Офтедал (38), тройку замкнула голландка Лоис Аббинг (37).

В 2019 году Вяхирева стала чемпионкой России, обладательницой Кубка и Суперкубка страны, а также вышла в финал Лиги чемпионов.

В составе сборной спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Японии и вошла в символическую сборную турнира.

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