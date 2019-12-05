Россия одержала четвертую победу на чемпионате мира по гандболу, обыграв Японию

Женская сборная России по гандболу победила команду Японии в матче четвертого тура предварительного этапа чемпионата мира в Японии — 33:23.

В турнирной таблице группы D россиянки занимают первое место, набрав 8 очков в четырех матчах.

Ранее россиянки обыграли команду Китая (26:11), Аргентины (35:22) и Конго (34:13). В следующем матче Россия сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в пятницу, начало встречи в 14:30 (мск).

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа D

Япония — Россия — 23:33 (16:16)