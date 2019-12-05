Россия одержала четвертую победу на чемпионате мира по гандболу, обыграв Японию
13:25
Женская сборная России по гандболу победила команду Японии в матче четвертого тура предварительного этапа чемпионата мира в Японии — 33:23.
В турнирной таблице группы D россиянки занимают первое место, набрав 8 очков в четырех матчах.
Ранее россиянки обыграли команду Китая (26:11), Аргентины (35:22) и Конго (34:13). В следующем матче Россия сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в пятницу, начало встречи в 14:30 (мск).
Гандбол
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа D
Япония — Россия — 23:33 (16:16)
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