Людмила Бодниева: «Мы еще до игры сказали: на всякий случай нуждаемся в разнице мячей»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала о тактике команды в матче чемпионата мира против Черногории (31:25).

— С середины первого тайма матча с Черногорией началась очень активная ротация. Появились Фролова, Закородонская. Связано ли это с тем, что вам стало ясно: силы лидеров можно немножко сэкономить?

— Мы еще до игры сказали: как бы ни складывался матч, даже если мы поведем, на всякий случай нуждаемся в разнице мячей. Это были плановые замены. Мы пытались без ущерба для результата дать отдохнуть некоторым игрокам, которые были больше всего обременены в предыдущих матчах.

— Поэтому Ильина и Манагарова играли не так много?

— Манагарова провела весь второй тайм. Считаю, что у нас четыре равноценных края, и нам нужна активная ротация, чтобы мы имели свежесть на этой позиции и поддерживали темп игры за счет быстрых атак наших угловых игроков. Сегодня мы приняли решение поделить матч напополам, дать девчонкам поиграть по тайму.

Что же касается Кати Ильиной, мы ее больше используем в нападении. Сегодня мы планировали начинать без нее, но получилось иначе, так как у нас выпал один центральный защитник (Илларионова. — Прим. И.Р.). Да, попытались дать ей больше отдохнуть, поскольку она в предыдущих играх провела на площадке очень много времени.

— Во всех предыдущих матчах из вратарей начинала Лагина, сегодня — Каплина. Связано ли это с неудачной игрой обоих наших вратарей против Словении?

— Нет. Решение по вратарям — конечно, наше общее, но оно принимается с подачи тренера по вратарям Михаила Измайлова. Он предложил начать с Каплиной. Выбор вратарей зависит от соперника. По моему мнению, сегодня акцент был сделан на ближних бросках, и под эту команду Полина своей фактурой подходит больше.