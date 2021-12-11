Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала об эмоциональной концовке матча чемпионата мира против Черногории (31:25).

— В концовке, несмотря на крупный счет, на площадке появились эмоции, и даже вы, человек спокойный, получили желтую карточку. Что там произошло?

— Скажу, что это были непотребные эмоции. Наверное, надо было вести себя спокойнее. Мы никогда не обсуждаем судейские решения, но два подряд фола, зафиксированные на Веронике Никитиной, немножко вывели меня из себя. Посмотрим повтор — и скажу, была я права или нет.

— Это первое ваше серьезное проявление эмоций на посту главного тренера сборной?

— Первая желтая карточка — скажу так.

— Многие выражали недовольство судейством в предыдущем матче со Словенией. В целом сейчас было лучше?

— Все-таки больше фокусируюсь на игре. Придерживаемся правила судейство не комментировать.