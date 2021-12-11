Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева поделилась ожиданиями от матча со сборной Франции на чемпионате мира.

— Какое впечатление производит на вас на этом турнире Франция, и насколько сильно изменилась эта команда по сравнению с Токио?

— Француженки сохранили свой олимпийский состав. Мы ожидаем тяжелой игры, но настраиваемся на максимальную борьбу. Думаю, для нас это большой вызов — играть с действующими олимпийскими чемпионками. Дополнительная мотивация для девчонок не нужна. К матчу начнем готовиться уже через десять минут!

— Если мы подойдем к этой игре уже в статусе четвертьфиналистов, это не изменит мотивацию?

— Нет, — сказала Бодниева.

Ранее россиянки победили команду Черногории (31:25).