Казахстан уступил Испании на чемпионате мира среди женщин
10:54
Сборная Казахстана в матче первого группового турнира чемпионата мира среди женщин уступила Испании со счетом 16:43.
В заключительном матче группы C казахстанская сборная 6 декабря встретится с Сенегалом, испанки в этот же день сыграют с Черногорией.
Чемпионат мира. Женщины
Первый групповой турнир. Группа B
Австралия — Корея — 17:34 (10:18)
Первый групповой турнир. Группа C
Черногория — Румыния — 27:26 (11:12)
Казахстан — Испания — 16:43 (11:19)
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