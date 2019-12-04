Казахстан уступил Испании на чемпионате мира среди женщин

Сборная Казахстана в матче первого группового турнира чемпионата мира среди женщин уступила Испании со счетом 16:43.

В заключительном матче группы C казахстанская сборная 6 декабря встретится с Сенегалом, испанки в этот же день сыграют с Черногорией.

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

Австралия — Корея — 17:34 (10:18)

Первый групповой турнир. Группа C

Черногория — Румыния — 27:26 (11:12)

Казахстан — Испания — 16:43 (11:19)