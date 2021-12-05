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Ильина: «Первый тайм сложился хорошо, но затем мы не справились в защите»

22:10

Гандболистка сборной России Екатерина Ильина подвела итоги победы над Польшей (26:23) в рамках группового турнира чемпионата мира.

«Первый тайм сложился хорошо, у нас было большое преимущество, но затем мы не справились в защите плюс не могли реализовать некоторые моменты, — отметила Ильина. — К счастью, удалось удержать преимущество. Спасибо тренерскому штабу за то, что помогали нам завоевать эти важные очки».

Сборная России одержала две победы в двух матчах. В следующем матче команда Бодниевой встретится со сборной Сербии 7 декабря.

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Игорь Рабинер все материалы автора
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