Гандболистка Ильина — о матче с Польшей: «Такие игры закаляют характер»
11:02
Гандболистка сборной России Екатерина Ильина прокомментировала победу над Польшей (26:23) в рамках группового турнира чемпионата мира.
«Несмотря на нервную концовку матча, такие опытные игроки, как Лена Михайличенко, Тоня Сокробогатченко, взяли на себя инициативу и забили важные мячи. Именно такие игры закаляют характер и позволяют двигаться вперед. У нас очень хорошая команда, и мы от игры к игре будем прибавлять, показывать более качественный гандбол», — цитирует Ильину ТАСС.
Сборная России одержала две победы в двух матчах. В следующем матче команда Бодниевой встретится со сборной Сербии 7 декабря.
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