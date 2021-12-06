Гандболистка сборной России Екатерина Ильина прокомментировала победу над Польшей (26:23) в рамках группового турнира чемпионата мира.

«Несмотря на нервную концовку матча, такие опытные игроки, как Лена Михайличенко, Тоня Сокробогатченко, взяли на себя инициативу и забили важные мячи. Именно такие игры закаляют характер и позволяют двигаться вперед. У нас очень хорошая команда, и мы от игры к игре будем прибавлять, показывать более качественный гандбол», — цитирует Ильину ТАСС.