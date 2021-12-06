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Гандболистка Ильина — о матче с Польшей: «Такие игры закаляют характер»

11:02
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Гандболистка сборной России Екатерина Ильина прокомментировала победу над Польшей (26:23) в рамках группового турнира чемпионата мира.

«Несмотря на нервную концовку матча, такие опытные игроки, как Лена Михайличенко, Тоня Сокробогатченко, взяли на себя инициативу и забили важные мячи. Именно такие игры закаляют характер и позволяют двигаться вперед. У нас очень хорошая команда, и мы от игры к игре будем прибавлять, показывать более качественный гандбол», — цитирует Ильину ТАСС.

Сборная России одержала две победы в двух матчах. В следующем матче команда Бодниевой встретится со сборной Сербии 7 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13117115

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Виктория Кравченко все материалы автора
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