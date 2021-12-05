Бодниева: «Удовлетворены победой, но не результатом второй половины»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева подвела итоги победы над Польшей (26:23) в рамках группового турнира чемпионата мира.

«Это была отличная игра. Мы удовлетворены победой, но не результатом второй половины, — отметила Бодниева. — У нас возникли серьёзные проблемы, особенно после бросков сборной Польши с дальней дистанции. Но мои девушки проявили характер.

Отсутствие опыта — наша проблема? Я отношусь к этому как к данности. Да, мы сознательно собирали этих игроков, чтобы обновить команду. Опыт из ниоткуда не появится. Надеюсь, ЧМ в Испании даст этот опыт. И наравне с Катей у нас появятся другие игроки с необходимым опытом".

Сборная России одержала две победы в двух матчах. В следующем матче команда Бодниевой встретится со сборной Сербии 7 декабря.