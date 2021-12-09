Российские гандболистки сыграли вничью со Словенией на чемпионате мира

Сборная России сыграла вничью со Словенией в матче группового турнира чемпионата мира — 26:26.

По ходу второго тайма сборная России проигрывала четыре очка, но сумела сравнять счет и довести игру до ничейного результата.

В группе 1 российские гандболистки также сыграют со сборными Черногории и Франции.

Женский чемпионат мира по гандболу проходит в Испании с 1 по 19 декабря. Впервые в турнире участвуют 32 сборные.

Напомним, на турнире сборная России выступает как команда Федерации гандбола России (ФГР). До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участия в крупных международных соревнованиях под флагом своей страны.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Групповой турнир. Группа I

Россия — Словения — 26:26 (14:15)