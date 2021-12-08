Российские гандболисты обыграли Сербию на чемпионате мира

Сборная России выиграла у Сербии в предварительном турнире женского чемпионата мира — 32:22. Для российских гандоблисток это третья победа в трех встречах. Сербки потерпели первое поражение.

Женский чемпионат мира по гандболу проходит в Испании с 1 по 19 декабря. Впервые в турнире участвуют 32 сборные.

Напомним, на турнире сборная России выступает как команда федерации гандбола России (ФГР). До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участие в крупных международных соревнованиях под флагом своей страны.

Чемпионат мира

Женщины

Предварительный турнир

Группа B

Россия — Сербия — 32:22 (12:9)