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Российские гандболисты обыграли Сербию на чемпионате мира

00:12
8 декабря. Россия — Сербия — 32:22. Фото Instagram
8 декабря. Россия — Сербия — 32:22. Фото Instagram
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Сборная России выиграла у Сербии в предварительном турнире женского чемпионата мира — 32:22. Для российских гандоблисток это третья победа в трех встречах. Сербки потерпели первое поражение.

Женский чемпионат мира по гандболу проходит в Испании с 1 по 19 декабря. Впервые в турнире участвуют 32 сборные.

Напомним, на турнире сборная России выступает как команда федерации гандбола России (ФГР). До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участие в крупных международных соревнованиях под флагом своей страны.

Чемпионат мира

Женщины

Предварительный турнир

Группа B

Россия — Сербия — 32:22 (12:9)

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Евгений Козинов все материалы автора
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