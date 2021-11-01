Сборная России назвала расширенный состав на женский чемпионат мира по гандболу

Стал известен расширенный состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира.

Как сообщает сайт Федерации гандбола России, в расширенном составе сборной35 гандболисток, имеющих право принять участие в чемпионате мира. В итоговую заявку на турнир будут включены 18 из них, при этом в каждом матче разрешается задействовать не более 16 игроков.

По ходу чемпионата мира команда может сделать до пяти замен в итоговой заявке, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Состав сборной России

Вратари: Эвелина Аношкина («Астраханочка»), Анна Верещак («Динамо-Синара»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Мэгура», Румыния).

Левые крайние: Александра Давиденко («Кубань»), Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе — ЦСКА), Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Альбина Мурзалиева («Звезда»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Яна Жилинскайте («Лада»), Ксения Закордонская («Астраханочка»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Мария Дудина, Анна Кайнарова, Анна Шапошникова (все — «Астраханочка»), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Валерия Маслова («Будучность», Черногория), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Левые полусредние: Алена Блохина, Вероника Никитина (обе — «Лада»), Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Дарья Стаценко («Динамо-Синара»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева, Ольга Щербак (обе — «Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе — «Ростов-Дон»).

Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.

ЧМ-2021 пройдет в Испании с 1 по 19 декабря. Россия на предварительном этапе попала в квартет B, где встретится с Сербией, Камеруном и Польшей. В основном раунде три лучшие команды этой группы пересекутся с сильнейшей тройкой группы A.