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Сегодня, 15:12

«Этот путь является контрпродуктивным». Федерация гандбола России — об исключении российских команд

В Федерации гандбола России назвали решение ЕГФ по России контрпродуктивным
Роман Шишов
Корреспондент
Гандбол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федерация гандбола России на своем сайте выступила с заявлением, в котором выразила свое разочарование решением исполкома Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) об исключении российских и белорусских сборных и клубов из всех турниров под своей эгидой.

«ФГР считает, что в сложные времена именно спорт должен показывать политикам и простым людям пример гуманизма, взаимодействия стран, приверженности олимпийским принципам, — говорится в сообщении. —  Поэтому путь, который избрали международные федерации, загоняя целые нации в изоляцию и лишая болельщиков этих стран положительных эмоций, особенно важных сейчас, и источника вдохновения для строительства мирного и счастливого общества, является контрпродуктивным.

Учитывая непростые обстоятельства и беспокойство ЕГФ за безопасность участников соревнований, Федерация гандбола России была готова идти на любые условия, включая переносы и игры на нейтральных площадках, однако эта позиция не нашла понимания у ЕГФ.

ФГР считает, что от этого решения страдают в первую очередь болельщики, тренеры, гандболисты и сам спорт, призванный объединять людей даже в тяжелые времена. На наш взгляд, отстранение нарушает базовые спортивные принципы, но мы вынуждены подчиниться этому решению».

Российские клубы прекращают выступление в еврокубках сезона-2021/22: «Ростов-Дон» и ЦСКА не сыграют в плей-офф DELO EHF Champions League, СКИФ и «Виктор» — в Кубке ЕГФ, а «Чеховские медведи» не проведут оставшиеся матчи группового этапа Лиги Европы.

На данный момент сборные России не могут участвовать в квалификации женского чемпионата Европы-2022 и мужского чемпионата мира-2023, что ставит под вопрос их выступление в финальных частях этих турниров.

Также отмечается, что юристы ФГР в настоящее время изучают ситуацию с точки зрения правомерности принятия решения ЕГФ и возможности обращения в соответствующие международные судебные инстанции.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27290/zayavlenie-federacii-gandbola-rossii
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