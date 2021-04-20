Елизавета Малашенко: «В чемпионате России турецкая сборная боролась бы за плей-офф»

Елизавета Малашенко, признанная лучшим игроком ответного матча отборочного турнира ЧМ-2021 против Турции (45:24), подчеркнула, что сомнений в победе у команды не было и согласилась, что в обороне сборная России сыграла не лучшим образом.

— И в выездном матче мы не совсем справились с бросками с задней линии, и сейчас не смогли выполнить задачу пропустить как можно меньше, — сказала Малашенко журналистам. — Но зато все получили игровое время, смогли показать себя при домашних трибунах. Но в защите, конечно, надо более четко играть даже с такими командами. Сомнений в итоговом результате у нас не было, да и не должно было быть.

— Какое место сборная Турции занимала бы в российской суперлиге?

— Судя по первому матчу, у них были и неплохие броски, и защита. Думаю, были бы где-то шестыми, за плей-офф боролись бы.

— Каково выходить на матч, когда результат, можно сказать, предопределен?

— С любым соперником нужно выкладываться и сохранять стопроцентную концентрацию. Чуть дашь слабину, и все закончится не очень хорошо — и в защите пропустишь нелепые голы, и впереди не пойдет. Нас и тренеры все время так настраивают.

20 апреля сборная России попала в финальный турнир ЧМ-2021, который пройдет в Испании в декабре.

(Антон Бабошин)