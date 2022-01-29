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Сегодня, 21:23

Сборная России сыграет с Бельгией или Словакией в квалификации чемпионата мира-2023

Евгений Петров
Корреспондент

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2023 по гандболу среди мужчин.

Помимо хозяев турнира Польши и Швеции автоматически попали в финальную стадию действующие чемпионы мира датчане. По итогам Евро-2022 прямые путевки на ЧМ-2023 также получили сборные Франции, Испании, и Норвегии. Еще девять участников чемпионата мира определятся во второй фазе европейской квалификации.

Сначала стыковые матчи проведут восемь команд, прошедших первую, Швейцария, как лучшая по рейтингу сборная, не отобравшаяся на Евро-2022, и девять худших команд завершающегося чемпионата Европы. Сборная России вступит в борьбу в следующем раунде и разыграет путевку на чемпионат мира с победителем пары Словакия — Бельгия, сообщает сайт Федерации гандбола России (ФГР).

Первый матч второго отборочного раунда ЧМ-2023 состоится в России 13 или 14 апреля. Ответный матч россияне проведут на выезде 16 или 17 апреля.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27214/sbornaya-rossii-sygraet-s-belgiej-ili-slovakiej-v-kvalifikacii-chm-2023
Сборная России по гандболу
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