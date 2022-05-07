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Сегодня, 16:55

Суд Европейской федерации гандбола оставил в силе отстранение российских команд

Роман Шишов
Корреспондент
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Апелляционный суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил апелляцию Федерации гандбола России (ФГР) и ЦСКА о приостановлении отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой организации на время разбирательства.

«Апелляционный суд EHF подтвердил предварительные меры, принятые судом EHF, и отклонил ходатайства Федерации гандбола России и клуба ЦСКА о приостановлении действия решения исполкома EHF на время рассмотрения дела. Решение исполкома EHF остается в силе, а Федерация гандбола России и ее представители по-прежнему отстранены от участия во всех мероприятиях EHF», — приводит ТАСС заявление пресс-службы EHF.

28 февраля исполком EHF принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

ФГР подала жалобу в суд EHF на это решение. Также было подано ходатайство о временной — до вынесения основного решения — приостановке действия решений исполкома EHF, которое было отклонено в марте. Позднее ФГР и ЦСКА подали апелляцию на это решение.

Источник: https://tass.ru/sport/14572215
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