В воскресенье состоится матч жизни для нашего мужского гандбола.

Чемпионат мира

Основной раунд

Северная Македония — Россия — 20:32 (9:19)

Сегодняшний матч с Северной Македонией и воскресный со Швецией могли не иметь никакого значения, не отбери у все тех же шведов очки белорусы.

Сразу после того, как россияне отмучились с Египтом, сборная Белоруссии с запредельнейшей концентрацией вышла на сражение со скандинавами. В какой-то момент наши соседи вели семь мячей, первый тайм закончили плюс четыре. Мощь! Вот только на вторую половину бензина не хватило, и все едва не прикатилось к обидному поражению. К счастью, на флажке белорусы сумели спасти хотя бы ничью. А вместе с ней и шансы России заскочить в исторический четвертьфинал.

Для этого нам теперь не нужно стало оглядываться на результаты других команд и считать расклады. Все предельно понятно и зависит только от нас: побеждаем дважды — выходим в плей-офф. В компании с семью лучшими командами мира.

Машина по забиванию мячей

Первый из двух шагов на пути к мечте был сделан сегодня. Россияне без проблем вынесли сборную Северной Македонии. Таких уверенных побед у нас на крупных турнирах не было много-много лет.

Во многом македонский гандбол — это Кирил Лазаров, 40-летний гигант, который является одним из спортивных символов страны. Он — рекордсмен Лиги чемпионов по забитым мячам. Как Криштиану Роналду в футбольной. А на одном из чемпионатов мира Лазаров наклепал 92 гола за турнир. Это тоже абсолютный рекорд. На нынешнем ЧМ он был самым результативным в своей команде во всех четырех играх. И понятно, что тактика практически всех сборных против македонцев строится на одном простом правиле: сдержать эту машину по забиванию мячей.

Отступать некуда

Наши начали очень раскатисто. 3:0, 7:1. После этого на скамейку отправился... Лазаров. Судя по всему, у ветерана мирового волейбола не все здорово со здоровьем, и он, быстро осознав, что равной борьбы в этот день не получится, решил не рисковать.

Без него стало совсем спокойно. Наши играли в удовольствие, придумывали яркие комбинации в атаке, забивали на любой вкус. Временами это было похоже не на матч основного этапа на чемпионате мира, а на сбор ребят для записи видосиков в TikTok: «А давай с нулевого угла попробуем!» «А что если спиной?»

Первый тайм закончился со счетом 19:9. И на второй все вышли окончательно успокоившимися. Македонцы понимали, что им ничего не светит, наши берегли эмоции и силы на ключевую игру. Единственный нестандартный эпизод во второй половине — удаление Сергея Марка Косоротова. Один из главных игроков российской команды, выполняя семиметровый, попал в лицо вратарю. Понятно, что не специально. Но по правилам гандбола это прямая красная карточка. После этого игра совсем заморозилась.

Теперь в воскресенье, в 22:30 по московскому времени, состоится матч жизни для нашей мужской сборной. С мощными шведами, которым отступать тоже некуда. Если они проиграют России — сами вылетят. По сути, это будет матч 1/8 финала чемпионата мира. У шведов более крепкая по именам сборная, они вице-чемпионы Европы-2018, да и здесь уже одолели Египет, который в свою очередь без проблем переиграл нас. Но те же белорусы показали, что бодаться с ними можно. А сами россияне в матче со Словенией продемонстрировали топ-уровень, убедившись, что наша команда потенциально может играть в гандбол мирового уровня. Так что верим в чудо и в нашу сборную.