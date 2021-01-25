Шведы разгромили Россию в битве за четвертьфинал. Едем домой

При этом нельзя сказать, что выступление на чемпионате мира получилось плохим.

Чемпионат мира

Основной раунд

Россия — Швеция — 20:34 (8:17)

Едва ли до чемпионата мира кто-то ожидал, что к последнему туру основного этапа наша сборная подойдет, имея реальные шансы на четвертьфинал. Однако это произошло. Больше того, выступление на турнире вселило во многих надежду на чудо. Мы с нетерпением ждали решающей битвы со шведами.

Но уже к середине первого тайма получили шокирующую развязку...

Нас могло вообще не быть на этом ЧМ, а теперь мы расстраиваемся, что остались без четвертьфинала

Начала команда так же плохо, как с Египтом — 0:3. Только вот дальше было еще хуже. 2:8, а в какой-то момент даже 6:17. Можете себе представить? Минус 11 уже по ходу первого тайма! Да, это мощные шведы, но те же белорусы и словенцы сыграли с ними вничью. Увы, у нас не получалось ничего. В атаке россияне просто не знали, что делать с мячом, словно, видели его впервые. Шведы действовали настолько цепко и тактически правильно, что у нас практически не было бросков с удобных позиций. Все это сказывалось на уверенности. В результате чего даже первые два пенальти не удалось реализовать.

Соперник же напротив в нападении плел такие кружева, что наши защитники совершенно не успевали за скоростью мысли. Приходилось фолить. И скандинавы уверенно реализовывали как удаления, так и семиметровые.

Вратари, на которых в этот вечер был особая надежда, тоже особенно не спасали. Да и если спасали бы, по такой игре это не сильно на что-то повлияло. Первый тайм закончился разгромом и второй превратился в пустую формальность. Едем домой.

Несмотря на такую смазанную и неприятную концовку, нельзя сказать, что Россия провела плохой турнир. Начнем с того, что мы вообще не должны были участвовать на этом чемпионате мира по-спортивному принципу.

Но, благодаря отличной работе ФГР, сумевший убедить международную федерацию, что одна из двух на весь мир уайлд-кард должна достаться именно российской команде, гандболисты доехали до Египта. И подарили нам немало ярких эмоций:

— сыграли вничью с крепкими белорусами, причем не забив в последней атаке

— выдали одну из лучших игр за 15 лет, одолев призеров чемпионата мира словенцев

— на классе прошли корейцев и македонцев.

Да, ничего не получилось против Египта и совсем уж беспросветной была игра со шведами. Но россияне показали, что наш мужской гандбол скорее жив. Лучшее свидетельство тому — ваш отклик. Если за выступлением девушек на важных стартах следят всегда, особенно за ключевыми играми, то про мужской ручной мяч так хорошо, как сейчас, не читали, наверное, с олимпийской победы в Сиднее. Эта команда каким-то образом заставила в нее поверить.

Ждем Евро-22

Такое выступление, наверное, потолок для нашей нынешней сборной. Ну, могли проиграть меньше шведам и египтянам, но вряд ли что-то большее. С чего, если наши юношеские и юниорские команды даже не отбираются на первенства мира по своему возрасту, а в еврокубках мы желанный соперник почти для всех. Так, например, в нынешней Лиге чемпионов играют украинский, белорусский и сразу два венгерских клуба, а наших — ни одного. А в идеале все должно развиваться в комплексе.

На фоне этого даже сам факт, что главная команда до последнего претендовала на попадание в восьмерку лучших сборных мира — дорогого стоит. Может быть, как раз через сборную начнется движение и по остальным фронтам? Расшевелятся клубы в европейских турнирах. Ведь в Египте многие поняли, что играть можно почти со всеми. Больше детей захочет заниматься гандболом — это даст необходимый приток сил всему виду спорта. И так постепенно мы будем двигаться вперед.

А первый срез — ровно через год. На январском Евро-22. Уже сейчас ясно, что мы там не фавориты, но если проберемся в восьмерку — будет неплохо.

Итоговая таблица основного раунда

группа IV