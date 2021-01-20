У крутого российского гандболиста сразу два имени. Как такое возможно?

21-летний игрок «Чеховских медведей» Сергей Марк Косоротов — одно из открытий чемпионата мира.

На чемпионате мира в Египте внимание в составе нашей команды сразу обращает на себя левый полусредний под 99-м номером. После трех игр предварительного раунда на его счету 13 заброшенных мячей. Это третий результат в нашей команде после Дмитрия Киселева (15) и Игоря Сороки (14). Зовут 21-летнего бомбардира Сергей Марк Косоротов. Да, у него двойное имя, как у француза или англичанина. Для нашей страны это крайне необычно. Хотя, конечно, Сергей Марк Сергеевич интересен не только записью в своем паспорте, но и отличной игрой на площадке и блестящими перспективами в гандболе.

Возникают курьезные ситуации

Формально никаких запретов на двойные или даже тройные имена в нашей стране нет. Закон РФ запрещает давать ребенку имя, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, не являющихся буквами (за исключением знака «дефис»), или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности и титулы. Однако работники загсов часто отговаривают родителей от экспериментов с именами, утверждая, что в будущем у ребенка из-за сложного имени могут быть проблемы не только в быту, но и, например, при заполнении анкет. Составные имена — это скорее западная традиция.

Сергей Марк Косоротов. Фото Egypt2021

Но родители Сергея Марка — не иностранцы, а просто очень настойчивые люди. В свое время отец будущего гандболиста хотел, чтобы его сын назвали так же, как и его, — Сергеем. Мать же предлагала свой вариант — Марк. Добиться компромисса удалось только благодаря идее сдвоенного имени. Правда, сам игрок сегодня просит именовать себя односложно. «Можно запросто называть одним именем, — заявил он изданию «Подмосковье сегодня». — Я сам редко когда откликаюсь на имя Марк. Правда, как-то раз в одном из учреждений меня назвали Марк, пропустив Сергей, — было неожиданно и необычно. Обычно все обращаются Сергей или Серый. Правда, незнакомые люди иногда думают, что у меня есть брат-близнец, и ждут, когда он подойдет. Возникают курьезные ситуации, но я к ним уже привык. В школе шутили, что Сергей и Марк — это два разных человека».

Кстати, отец Сергея Марка — Сергей Александрович Косоротов — тоже очень известный человек в мире российского спорта. В 1991 году он выиграл чемпионата мира по дзюдо в супертяжелой весовой категории и до 1999 года входил в сборную страны по этому виду спорта. А после окончания карьеры проявил себя не только как бизнесмен, но и как очень творческий человек, написав книги о спорте, а также сборники афоризмов. Но любовь к гандболу Сергею Марку привила мать, которая в прошлом сама играла на неплохом уровне, а потом стала кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. А ее старшая дочь Рада (у нее тоже небанальное имя) ранее серьезно занималась баскетболом.

У него есть дар

Сергей Марк Косоротов — не новичок в сборной России, он дебютировал в национальной команде еще осенью 2018 года. В принципе, история с его необычным именем сейчас может удивить только тех, кто совсем не следит за нашим гандболом. Сергей Марк зажигал и в юниорской сборной страны, и в «Чеховских медведях», в составе которых признавался лучшим уже в 17-летнем возрасте. На данный момент Косоротов уже трехкратный чемпион России. Выступал Сергей Марк и за главную команду страны на чемпионате мира 2019 года. Там он тоже выглядел неплохо, но россияне, одержав всего одну победу в пяти матчах, не смогли пройти дальше предварительного раунда.

Отметился Косоротов и на прошлогоднем чемпионате Европы. Но тот турнир вообще лучше забыть как страшный сон — наши проиграли все три матча и потом для поездки на нынешний чемпионат мира были вынуждены просить wild card. Но все эти неудачи не умаляют того факта, что Сергей Марк — одна из самых ярких молодых звезд нашего гандбола, востребованный в том числе за границей. На сезон-2021/22 левый полусредний сборной России подписал контракт с польской «Вислой», но не смог выехать к новому месту работы из-за пандемии. В итоге юноша еще на один сезон решил остаться в «Чеховских медведях».

«Косоротов отлично видит площадку, может найти свободное место для рывка к воротам. Но самое главное — он умеет читать игру и предвидит, как будут развиваться события через секунду-другую. Натренировать это невозможно — такой дар или есть, или его нет», — приводит «Подмосковье сегодня» слова легендарного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова. Конечно, пока Сергею Марку в силу возраста сложно стать полноценным лидером сборной России. Но, если в Египте наша мужская команда сумеет наконец вырваться из череды неудач, в этом будет заслуга и левого полусреднего под 99-м номером.