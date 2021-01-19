Самый титулованный российский тренер поделился мнением об игре нашей мужской сборной.

Сборная России вышла в основной раунд чемпионата мира с тремя очками из четырех возможных. Перед началом турнира в это мало кто верил. Главный тренер Велимир Петкович не провел с командой и двух недель, а перед выездом в Египет практически синхронно травмы получили лидеры сборной Павел Атьман и Александр Шкуринский. Президент Федерации гандбола (ФГР) России Сергей Шишкарев осторожно говорил, что в такой ситуации и десятое место будет хорошим результатом. Но после игр с Белоруссией и Словенией мы можем замахнуться на выход в четвертьфинал. Правда, впереди команду ФГР ждут сложные матчи с Египтом и Швецией.

В интервью «СЭ» олимпийский чемпион, самый титулованный российский тренер Владимир Максимов объяснил, за счет чего можно обыграть хозяев в стартовом матче основного раунда, как Петковичу удалось взбодрить команду, которая год назад безнадежно выглядела на чемпионате Европы, и выделил новых лидеров сборной.

Ближайший матч с Египтом станет решающим

— Неожиданный результат или вы верили в такое выступление наших парней?

— Перед турниром СМИ писали, что мы слабее Белоруссии. Это были разговоры ни о чем. По составу мы сильнее, поэтому первую игру должны были провести чуть лучше и одержать победу. Если говорить о матче со Словенией, то у нас просто все получилось. Вратари были на высоте, а соперники вышли с настроем «легко бахнем русских». А когда игра пошла по чужому сценарию, то исправить ситуацию им не удалось. После победы над словенцами те же шведы будут совершенно по-другому смотреть на нашу команду. Недонастроя ждать уже не стоит.

— Есть ли у нас шансы выйти в четвертьфинал?

— Ближайший матч с Египтом станет решающим. Если выиграем, то вполне можем рассчитывать на плей-офф. Все-таки Македонию в пятницу мы должны обыгрывать при любых раскладах.

— В игре с хозяевами не вмешается судейский фактор?

— Когда я был тренером национальной сборной, то в Египте также проводился ЧМ. Это было в 1999-м, за год до Игр в Сиднее. Тогда мы попали на Египет в четвертьфинале, и судьи начали чудить. В какой-то момент у нас на площадке осталось всего три полевых игрока. Но даже в таком усеченном составе мы забили гол, и судьи решили, что дальше помогать хозяевам нет смысла. Мы уверенно выиграли (26:20) и пошли дальше. Думаю, что сейчас такого не будет. Все-таки президент Международной федерации гандбола — египтянин Хасан Мустафа. Он не лезет в эти дела. И если команда Египта поднимается выше своего уровня, то в его адрес будет много неодобрительных кивков. Ему это не надо. Так что думаю, будет адекватное судейство. Хотя об этом надо думать в последнюю очередь. Просто выйти на площадку и сделать свою работу.

Шведы сильнее словенцев

— Есть ли какие-то огрехи в игре команды Петковича?

— Не хотелось бы вдаваться в гандбольные детали, но по матчу с Кореей было видно, что без мяча мы действуем уверенно, хорошо бежим в быстрые отрывы. А вот когда мы начинали играть с мячом против не уступающей нам в скорости команде, то начались тяжелые моменты. Опять же здорово сыграл вратарь Станислав Третынько. Иначе могли бы и вовсе уступить молодой команде. Поэтому в игре с Египтом нам не стоит долго работать с мячом, надо совершать больше открываний, в которых можно создать голевую ситуацию. Хотя и Египет, и Швеция хорошо подготовлены физически. На этом ЧМ обе команды выглядят мощно.

— Швеция по потенциалу сильнее Словении?

— Думаю, шведы сильнее. У Словении непонятная ситуация. В заявке команды есть гандболисты, которые в свое время были одними из лучших в мире, создавали очень много проблем оппонентам. Но сейчас они почему-то проводят все время на лавке.

— Ощущается отсутствие двух лидеров нашей команды — Павла Атьмана и Александра Шкуринского?

— С ним по идее было бы лучше. Но неожиданно выстрелил Сергей Кудинов, который не делает глупых ошибок и действует очень зрело. Так что пока отсутствие Шкуринского не ощущается. Атьман — человек, способный создавать голевые ситуации и сам их реализовывать. Но он увлекающаяся натура. Бывает, что передерживает мяч, и это сказывается на действиях всей команды. А в современном гандболе самое главное — не скорость бега, а скорость работы с мячом. Гандбол стал очень силовым, и если будешь передерживать мяч, то начнешь попадать под заслон.

— Кто был лидером сборной на предварительном этапе?

— Выделил бы Дмитрия Киселева и Сергея Косоротова. Они были на высоте. Еще бы сказал теплые слова в адрес Даниила Шишкарева. Он действует очень полезно, несмотря на травму, из-за которой не играл в финале Евролиге. Плюс ему нелегко, так как он подменяет Киселева в защите. Если говорить про линейных игроков, то Павел Андреев и Александр Ермак соответствуют уровню чемпионата мира. В целом у сборной сбалансированный подбор игроков. Вратарь Киреев показал фантастическую игру в матче со Словенией. Если и дальше будет держаться такой настрой, в команде будет уважительное отношение к мячу, то мы можем пошуметь в Египте.

— На ваш взгляд, что удалось изменить Петковичу за столь непродолжительный период времени?

— Ему удалось сплотить команду. Ребята играют друг за друга, бьются в каждом эпизоде. Это очень важно.

Основной раунд. Группa IV. Швеция — 4. Россия — 3. Египет — 2. Словения — 2. Белоруссия — 1. Македония — 0.

Расписание матчей сборной России

20 января, 20.00. Россия — Египет

22 января, 17.30. Северная Македония — Россия

24 января, 22.30. Россия — Швеция