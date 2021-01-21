Швеция и Белоруссия сыграли вничью в группе России на ЧМ по гандболу
00:15
Состоялись матчи очередного игрового дня ЧМ по гандболу среди мужчин. В группе России Швеция и Белоруссия сыграли вничью (26:26), а Словения победила Македонию (31:21).
Чемпионат мира
Мужчины
Второй групповой турнир
Группа III
Португалия — Норвегия — 28:29 (14:16)
Франция — Алжир — 29:26 (16:14)
Швейцария — Исландия — 20:18 (10:9)
Группа IV
Швеция — Белоруссия — 26:26 (11:15)
Македония — Словения — 21:31 (9:13)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю