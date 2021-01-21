Швеция и Белоруссия сыграли вничью в группе России на ЧМ по гандболу

Состоялись матчи очередного игрового дня ЧМ по гандболу среди мужчин. В группе России Швеция и Белоруссия сыграли вничью (26:26), а Словения победила Македонию (31:21).

Чемпионат мира

Мужчины

Второй групповой турнир

Группа III

Португалия — Норвегия — 28:29 (14:16)

Франция — Алжир — 29:26 (16:14)

Швейцария — Исландия — 20:18 (10:9)

Группа IV

Швеция — Белоруссия — 26:26 (11:15)

Македония — Словения — 21:31 (9:13)