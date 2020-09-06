Сборная России сыграет в одной группе со Словенией, Белоруссией и Кореей на ЧМ-2021

Прошла жеребьевка XXVII мужского чемпионата мира по гандболу. Сам турнир пройдет в Египте с 13 по 31 января 2021 года. Впервые в финальной стадии чемпионата мира сыграет 32 команды, сообщает сайт ФГР.

Перед жеребьевкой участники были распределены по четырем корзинам. Россия, получившая wild card от Международной федерации гандбола, попала в последнюю.

Группа А: Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде.

Группа B: Испания, Тунис, Бразилия, Польша.

Группа C: Хорватия, Катар, Япония, Ангола.

Группа D: Дания, Аргентина, Бахрейн , ДР Конго.

Группа E: Норвегия, Австрия, Франция, (представитель Северной Америки).

Группа F: Португалия, Алжир, Исландия, Марокко.

Группа G: Швеция, Египет, Чехия, (представитель Южной Америки).

Группа H: Словения, Белоруссия, Корея, Россия.

В основной раунд чемпионата мира выйдут по три команды из каждого квартета. Соперниками представителей нашей группы станут команды из группы G. Из каждого секстета основного раунда в плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные. Команды, занявшие четвертые места на предварительном этапе, проведут турнир на Кубок президента.

В отличие от ЧМ-2019 у одного из участников не будет спаренных матчей два дня подряд.