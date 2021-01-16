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Полный гандболист из ДР Конго стал звездой чемпионата мира в Египте

16:13
Готье Мвумби. Фото EHF.
Готье Мвумби. Фото EHF.

Игрок сборной ДР Конго по гандболу Готье Мвумби стал звездой после выступления на чемпионате мира. Он произвел фурор, выйдя на площадку в матче первого тура против Аргентины (22:28). В первую очередь, спортсмен обратил на себя внимание своей комплекцией.

По информации аргентинских СМИ, вес гандболиста составляет около 130 килограмм. Хотя на официальном сайте чемпионата мира указаны другие рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг.

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