Полный гандболист из ДР Конго стал звездой чемпионата мира в Египте
16:13
Игрок сборной ДР Конго по гандболу Готье Мвумби стал звездой после выступления на чемпионате мира. Он произвел фурор, выйдя на площадку в матче первого тура против Аргентины (22:28). В первую очередь, спортсмен обратил на себя внимание своей комплекцией.
По информации аргентинских СМИ, вес гандболиста составляет около 130 килограмм. Хотя на официальном сайте чемпионата мира указаны другие рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг.
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