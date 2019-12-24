Сборная России назвала состав для подготовки к чемпионату Европы

Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на сбор перед чемпионатом Европы.

Состав сборной России

Вратари: Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор», Украина).

Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Северная Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока («Мотор», Украина).

Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Северная Македония).

Линейные: Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Глеб Калараш, Сергей Горпишин (оба — «Вардар», Северная Македония).

Левые полусредние: Сергей Горбок («Вардар», Северная Македония), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия).

Правые полусредние: Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»).

Разыгрывающие: Павел Атьман («Вардар», Северная Македония), Дмитрий Житников («Пик», Венгрия), Кирилл Котов («Чеховские медведи»).

Также указано, что сборная тренируется не в полном составе. Главный тренер Эдуард Кокшаров и полусредний Сергей Горбок до 28 декабря заняты в Москве на тренерских курсах. Команда будет до 2 января работать в Скопье (Северная Македония), после чего отправится в Испанию, где примет участие в товарищеском турнире вместе со сборными Испании, Португалии и Польши.

Чемпионат Европы пройдет с 9 по 26 января в четырех странах: Австрии, Норвегии и Швеции. Сборная России сыграет в группе с командами Венгрии, Дании и Исландии. Игры пройдут в шведском Мальме.