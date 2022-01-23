Россия потеряла шансы на выход в полуфинал чемпионата Европы по гандболу

Сборная России лишилась шансов выйти в плей-офф чемпионата мира по гандболу среди мужчин.

Россияне сыграли вничью с командой Польши (29:29). Сборная России в концовке матча уступала 28:29, но спаслась от поражения благодаря броску на последней секунде.

Несмотря на это, россияне потеряли шансы выйти в полуфинал. Сейчас у них три очка и четвертая позиция. При равенстве очков с Норвегией или Швецией, у которых по четыре очка, российская команда уступит им по дополнительным показателям.

25 января в последнем матче на турнире Россия сыграет с Германией.