Россия сыграла вничью с Польшей в матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу

Россия на последней секунде спаслась от поражения в матче с Польшей на чемпионате Европы по гандболу

В матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная России сыграла вничью с командой Польши (29:29).

В концовке матча поляки вели 29:28, но благодаря броску на последней секунде россияне сравняли счет. После просмотра повтора судьи засчитали гол.

Россияне набрали три очка и занимают четвертое место во второй группе. У поляков одно очко и последнее, шестое место.

Братислава (Словакия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа II

Польша — Россия — 29:29 (13:12)