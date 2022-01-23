Россия сыграла вничью с Польшей в матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу
Россия на последней секунде спаслась от поражения в матче с Польшей на чемпионате Европы по гандболу
В матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная России сыграла вничью с командой Польши (29:29).
В концовке матча поляки вели 29:28, но благодаря броску на последней секунде россияне сравняли счет. После просмотра повтора судьи засчитали гол.
Россияне набрали три очка и занимают четвертое место во второй группе. У поляков одно очко и последнее, шестое место.
Братислава (Словакия)
Чемпионат Европы. Мужчины
Второй групповой турнир. Группа II
Польша — Россия — 29:29 (13:12)
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