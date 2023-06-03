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Гольфистка с пышной грудью станет стриптизершей. Новое амплуа просто розыгрыш?

Отдел фото «СЭ»
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Гольфистка Пейдж Спиранак.
Известная гольфистка Пейдж Спиранак в поисках себя.
Фото из личного архива гольфистки
Пейдж Спиранак переиграла и уничтожила хейтеров.

Номером один в женском гольфе является, как ни странно, не действующая спортсменка, а та, что привлекает к себе наибольшее внимание. Пейдж Спиранак уже не принимает участия в профессиональных турнирах, но остается самой известной гольфисткой во всем мире.

Гольфистка Пейдж Спиранак.
Фото из личного архива гольфистки

В соцсетях у нее больше подписчиков, чем у легендарного Тайгера Вудса и все благодаря грамотной раскрутке. Неважно, какой контент выпускает Спиранак — это могут быть обучающие видео, мнение по какой-то теме или просто фотографии, но в них всегда должна присутствовать легкая сексуальность. Гольфистке есть что показать, и этим она привлекает новых фанатов. И недоброжелателей, к сожалению для нее, тоже.

Гольфистка Пейдж Спиранак.
Фото из личного архива гольфистки

Удивительно, но не всем нравится, какой образ создает Спиранак для гольфа. В первую очередь недовольно было чопорное профессиональное сообщество. Но если оно остановилось на ревности к славе, то хейтеры в соцсетях пошли дальше.

Гольфистка Пейдж Спиранак.
Фото из личного архива гольфистки

Девушка пережила немало неприятных моментов в своей жизни из-за неоднозначного отношения. Не раз ей приходилось читать комментарии с оскорблениями, угрозами и даже вторжением в личную жизнь. В какой-то момент Пейдж лечилась от депрессии из-за того, что в ней видели только красотку с обложки, а не спортсменку. Занятно, что терапия включала в себя как раз фотосессию для журнала Sports Illustrated.

В последующие годы гольфистка приняла себя такой, какая она есть — красивой девушкой с клюшкой в руках. И гармония с собой привела к новым достижениям. Журнал MAXIM признал Спиранак «самой сексуальной женщиной из ныне живущих». А для тех, кто все еще вешает календари на стену, Пейдж выпустила такой на 2023 год. Раскуплен был моментально.

Однако волну хейта в соцсетях все эти действия только подогревали. Спиранак постоянно задавали вопросы о том, гольфистка она или стриптизерша. И Пейдж ответила целым видео, в котором рассказала о смене профессии.

Гольфистка Пейдж Спиранак.
Фото из личного архива гольфистки

В начале видео девушка продемонстрировала свой актерский талант и со слезами на глазах поведала о том, как выгорела в гольфе и устала от постоянных насмешек. Поэтому она решила последовать советам и меняет профессию на более подходящую. Теперь она будет танцевать стриптиз вокруг шеста, сделанного из клюшки для гольфа.

Пейдж показала варианты нарядов и новых сценических псевдонимов, остановившись на Сэнди Маундс. В конце спортсменка попыталась продемонстрировать свои навыки, но и тут ее постигла неудача. Расстроенная девушка убежала со сцены под недовольный гул «зрителей».

Гольфистка Пейдж Спиранак.
Фото из личного архива гольфистки

Ролик, как вы уже догадались, оказался шуткой над недоброжелателями и ни в какой стриптиз девушка на самом деле не уходит. Спиранак никогда не бросит любимое занятие, и неважно, хорошо или плохо думают о ней другие люди.

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