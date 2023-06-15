Звезды гольфа поделили саудовские миллиарды. Эти деньги в США называют кровавыми

Конкурирующие лиги оскорбляли друг друга в СМИ и подавали судебные иски, а теперь готовы сотрудничать ради сверхприбылей.

Джей Монахан, комиссар одной из богатейших спортивных лиг мира PGA Tour, оказался на больничном в разгар судьбоносных событий для этого аристократического вида спорта. PGA Tour, объединяющий турниры с миллионными призовыми фондами, не так давно объявил о соглашении с фондом Саудовской Аравии и конкурирующей организацией LIV Golf. Такой поворот вызвал бурю гнева у некоторых американских политиков. Так что Монахан был вынужден отбиваться от самых скандальных обвинений и, видимо, не выдержал напряжения.

Подозрительное слияние

Что конкретно случилось с Монаханом, пока неясно, но представители PGA заявили, что он вне игры из-за некоей медицинской ситуации. Пока что два других руководителя организации будут вести все дела в туре. Соответствующее заявление вышло через неделю после того, как было объявлено о слиянии крупнейших профессиональных лиг гольфа PGA Tour, DP World Tour и LIV Golf, финансируемой Public Investment Fund (PIF, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. — Прим. «СЭ»).

Председатель подкомитета Сената США по расследованиям Ричард Блюменталь запросил материалы о секретных переговорах, так как данная сделка выглядит крайне подозрительной. Дело в том, что LIV Golf и PGA Tour в последние два года враждовали — переманивали игроков, подавали друг на друга в суд, оскорбляли конкурентов в СМИ. А теперь произошло слияние, и инвестиции компании из Саудовской Аравии (Государственный инвестиционный фонд) пришлись кстати.

Организации договорились об унификации мирового гольфа и отказались от исков. В итоге будет создана новая структура, которая планирует управлять всеми делами. В совет директоров еще не названной компании глава PIF Ясир Аль-Румайян и комиссар PGA Tour Джей Монахан, он же объявлен исполнительным директором. А вот генеральный директор LIV Golf Грег Норман узнал о слиянии за несколько минут до объявления. А три гольф-организации все равно останутся независимыми.

Джей Монахан. Фото Global Look Press

«Несмотря на то что известно немного деталей о соглашении, роль PIF как рычага правительства Саудовской Аравии и внезапная и резкая смена позиции PGA Tour в отношении LIV Golf вызывают серьезные вопросы относительно причин и условий объявленного соглашения», — написал Блюменталь в письме Монахэну.

Судебные иски и оскорбления в прессе

Если говорить подробнее о вражде туров, то она началась два года назад, когда LIV Golf предложила участвовать в соревнованиях организации самым титулованным спортсменам. Причем для этого выделялись баснословные деньги. Так шестикратный победитель «мэйджоров» Фил Микельсон получил 200 миллионов долларов только за переход — призовые за всю его карьеру составляли всего 94 миллиона. Победитель соревнований мог заработать четыре миллиона — это выше, чем на всех турнирах конкурирующей организации PGA Tour.

Фото Global Look Press

Монахан из PGA резко ответил на подобные предложения гольфистам — он дисквалифицировал всех, кто не получил разрешения на участие в соревнованиях конкурирующей компании. «Все эти игроки отстранены и больше не имеют права участвовать в турнире PGA Tour, поскольку не получили необходимых разрешений на участие в конкурирующих мероприятиях или же вообще не подали заявку на разрешение. Поэтому их участие в турнирах LIV Golf считается нарушением наших правил. Та же участь постигнет и других игроков, которые будут участвовать в этой серии в нарушение правил», — заявлял Монахан.

LIV Golf назвала решение «мстительным и усугубляющим разрыв между Туром и его участниками». Глава организации Грег Норман сказал, что они готовы юридически помогать своим игрокам бороться с позицией PGA: «У нас есть чрезвычайно талантливая команда юристов в области антимонопольного и антиконкурентного законодательства, и мы считаем, что находимся в сильной позиции».

В суд действительно пошли — против PGA Tour был подан антимонопольный иск. Те в ответ обвинили конкурентов в нечестной игре: якобы в LIV Golf побуждали игроков нарушать контракты. Гольфисты действительно пошли в суд. В августе 2022 года Фил Микельсон и еще десять игроков подали против PGA Tour антимонопольный иск, оспаривающий дисквалификацию. PGA подал встречный иск, обвиняющий LIV Golf в нечестной конкуренции: они побуждали ведущих игроков нарушать контракты.

После слияния никаких исков не будет, игроки получат полноценный соревновательный календарь, а инвестировать будет тот же Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Он станет эксклюзивным инвестором. В Западной Европе и США вложения саудитов в спорт нередко считают попытками улучшить имидж монархии — эту страну не раз обвиняли в нарушениях прав человека (особенно — женщин). Гольфистов, перешедших в LIV Golf, критиковали за получение «кровавых денег». А теперь получается, что такой способ заработка признал и PGA Tour — главный турнир в мировом гольфе.