Будущих чемпионов собрали в Дмитрове. В Подмосковье будут растить звезд гольфа

В Московской области прошел первый в своем роде турнир по гольфу среди школьников и юниоров «Лига будущих чемпионов».

Существует предубеждение, будто гольф — развлечение исключительно для состоятельных людей, преимущественно старшего возраста. На самом деле это далеко не так. Если есть желание, то можно регулярно тренироваться и играть, не вкладывая заоблачных сумм. А в Московской области с начала 2023 года решили бороться с этим стереотипом радикальным способом — развивая гольф в обычных общеобразовательных школах. С другой стороны, есть обманчивое впечатление, что очень просто взять в руки клюшку, ударить по мячу, и он полетит далеко и в нужную сторону. На самом деле за каждым удачным ударом стоят долгие часы тренировок.

— Для детей гольф полезен тем, что он не только интересен как игра, но и помогает научиться владеть собой, — сказала «СЭ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, которая также занимает пост почетного президента Ассоциации гольфа России. — В жизни это очень пригодится. Каждый удар — концентрация и необходимость собрать все нюансы воедино. Но если что-то не получается, есть шанс исправить следующим ударом. Всегда остается надежда. Гольф — это как жизнь, которую проживаешь за 18 лунок. Люди раскрываются, становится видно, чего они стоят на самом деле. А попасть в гольф можно в любом возрасте, и добиться успеха. Например, я начала, когда мне было уже за 40, есть те, кто познакомился с игрой еще позже и добиваются прекрасных результатов на любительском уровне. Это семейный вид спорта, в который отлично можно играть вместе с детьми. Система гандикапов помогает уравнять шансы на победу, никому не нужно поддаваться, все играют на максимум. Например, в футболе, велоспорте или простом беге такого не представить.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Два турнира в одном

Заниматься школьным проектом в Федерации гольфа Московской области активно начали в январе нынешнего года. И всего за несколько месяцев создали девять секций в разных районах Подмосковья. Гольф-клубы, работающие в регионе, взяли шефство над школами, подготовили тренеров из числа учителей. И вот пришло время проверить, чему успели научиться дети.

— Все ребята впервые взяли клюшки в руки три месяца назад, — отметил вице-президент областной федерации Максим Шокун. — Занятия начались в феврале — марте.

Турнир с общим призовым фондом в 250 тысяч рублей решено было назвать «Лига будущих чемпионов», и на него прибыли девять команд из шести городов и поселков Подмосковья. В каждой — четыре юных гольфиста 2-6-х классов плюс играющий тренер. Кроме того, в рамках «Лиги» также прошли соревнования юниоров младше 14 лет, это уже более опытные ребята. Они, в отличие от начинающих спортсменов, соперничали в личном зачете на девяти лунках поля клуба «Дмитров гольф резорт». А для школьных команд было организовано свое поле на девять лунок на тренировочной площадке.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Гольф — это не просто игра, а стиль жизни, — сказал участникам директор областного Центра дополнительного образования и председатель Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Московской области Юрий Макеев. — Стремление к успеху, личному и командному. Не зря наше движение вошло в число организаторов этого турнира. Уверен, вы все будете первыми, а сегодня получите удовольствие от игры, этого замечательного клуба и гостеприимства дмитровской земли.

И действительно, страсти на поле кипели самые настоящие. В школьном турнире по итогам девяти лунок команды школ из Рогачева и Деденева набрали по 68 баллов, а школьники из гимназии «Шаховская» в Нахабине и щелковской СОШ №19 — по 70. Поэтому судьба первого и третьего мест решалась в переигровках. И в итоге победителей от серебряных призеров отделил всего один удар! Чемпионами стали ребята из рогачевской СОШ, серебро — у деденевских школьников, бронза уезжает в Нахабино.

Что касается юниоров, то и здесь получился очень азартный турнир с участием почти четырех десятков человек. Победу праздновал Степан Акаемов, второе место занял Владимир Гонта, а третьей стала Вера Бобровникова. Отдельными призами были отмечены авторы самых точных ударов у мальчиков и девочек.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сто секций за пять лет

Но прошедший турнир — лишь первая ласточка. Такие соревнования планируется сделать традиционными и проводить дважды в год. А планы по развитию детского гольфа у областной федерации огромные.

— Мы от пластиковых клюшек уже летом перейдем к металлическим — ими будут играть в этом клубе все секции дмитровских школ, — пообещал ребятам на открытии турнира руководитель областной федерации Валерий Гаврилов. — Я буду стараться, чтобы со всеми учащимися школ, соседствующих с клубами, летом занимались профессионалы. Чтобы в конце года вы уже владели всеми приемами настоящих гольфистов. Мы обещаем всем участникам турниров хорошие призы, никого не забудем. Наша задача — в течение четырех лет довести количество секций в областных школах до сотни.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Целью федерации действительно является открытие 100 секций в школах региона. Планируется ежегодно приводить в спорт от 1200 до 1500 детей, часть из которых в будущем может продолжить заниматься гольфом уже на профессиональном уровне. С расширением сети школ, культивирующих этот вид спорта, будет расти и количество турниров — от районных до первенства области. В школах, которые хотят развивать гольф, возможно размещение оборудования, позволяющего заниматься круглый год. А в перспективе Федерация гольфа Московской области собирается открыть специализированный центр для подготовки детей и взрослых.

Планы подмосковной федерации поддерживают и на федеральном уровне — Ассоциация гольфа России в лице исполнительного директора Дмитрия Козаченко перед турниром «Лига будущих чемпионов» передала подмосковным школам три сумки с комплектами экипировки. Есть помощь и со стороны властей области и лично губернатора Андрея Воробьева. Поэтому можно надеяться, что следующий турнир соберет еще больше участников и пройдет с не меньшим успехом. И в Московской области действительно вырастут будущие чемпионы.