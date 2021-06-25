Элита гольфа не испугалась японского ковида. Отказы есть, но список участников Олимпиады очень крутой

Возвращение гольфа в программу Игр пока оправдывается.

Гольф вернули в программу Олимпиады сравнительно недавно — впервые после более чем векового перерыва медали разыгрывались в Рио-де-Жанейро. Кажется, решение было верным: число топов, собирающихся выступать на Играх в Токио, не уменьшилось, как это произошло в теннисе. В опубликованном списке участников мужского турнира много звезд мировой величины.

Топовые игроки на Олимпиаде будут

Правда, отказы тоже есть. Серхио Гарсия, Мартин Каймер, Луи Остхейзен и Дастин Джонсон являются лидерами в этом виде спорта, но на Олимпиаду не едут. Участник Олимпийских игр Гарсия из Испании написал в соцсетях, что предпочитает Олимпиаде другой турнир. Спортсмен выступал в Рио и занял там восьмое место:

— Это одно из самых трудных решений в моей жизни. Я люблю Олимпийские игры, но моя первоочередная задача — представлять Испанию на международной арене в Кубке Райдера. Моя цель номер один — заявить о себе в европейской команде, не дожидаясь обнадеживающих приглашений. Представлять Испанию на Олимпийских играх — это честь и огромная ответственность.

Победитель чемпионата PGA (Профессиональная ассоциация гольфистов) Коллин Морикава считает по-другому — он счастлив, что сыграет на Олимпийских играх. Возможно, все дело в разнице в возрасте — «отказники» в среднем на 10 лет старше тех, кто едет на Олимпиаду. Может быть, здесь сыграло роль то, что игроки относятся к разным поколениям: вторые более мобильны и могут адаптироваться к новым соревнованиям.

— Я еду. Я так взволнован. Это будет одна из лучших вещей в моей жизни, — сказал Морикава после того, как в прошлое воскресенье занял четвертое место на Открытом чемпионате США. — Если вспомнить, что я был любителем два года назад, буквально два года назад, то, что я буду в этой команде и собираюсь отправиться в Токио, вызывает у меня улыбку.

Некоторые спортсмены из топ-50 рейтинга PGA решили не ехать на Олимпиаду, но их заменили другие игроки примерного такого же уровня. Всего же в турнире в Токио примет участие 60 человек — топ-15 мирового рейтинга с максимум четырьмя представителями от одной страны. Остальные будут отобраны по похожей системе, но одна страна сможет выставить по два игрока (если у нее нет спортсменов в топ-15).

Интересно, что призеры Олимпийских игр в Рио в Японии участия не примут — победитель Джастин Роуз, серебряный призер Хенрик Стэнсон и бронзовый Мэтт Кучар на Олимпиаду не квалифицировались.

Экзотический вид спорта для России

В России гольф все еще считается элитным спорта. Для этого есть несколько причин — например, дороговизна постройки полей. По примерным подсчетам, на одно такое поле уйдет 4-5 миллиона долларов. Первый гольф-клуб в России был основан в 1988 году.

В ежегодном рейтинге журнала Golf Digest есть пять российских полей — все они находятся либо в Подмосковье, либо в соседних от столичного регионах. Эти поля входят в число лучших в мире. Всего же по всей стране их около сотни. Поэтому странно слышать иногда рассуждения о том, что гольф не подходит для климата России. Но стремиться есть к чему — в Швейцарии таких полей 600, а в Канаде — около 2000. Хотя климат примерно схож.

Многие считают, что гольф — это скучно. Но игроки это опровергают — начать заниматься можно практически в любом возрасте, а потом даже дойти до топ-уровня. Спорт требует больших физических затрат — спортсмены говорят, что, пока они проходят все лунки, теряют до килограмма веса. Задействованы и аналитические способности человека — чтобы пройти все поле, нужно включить все свои умения. К тому же это хороший способ узнать другого человека — друга или бизнес-партнера.

Участник Олимпийских игр в Токио Коллин Морикава участвовал только в любительских соревнованиях до 2019 года — играл за команду своего университета в Калифорнии. А сейчас отобрался на Олимпийские игры — потребовалась всего пара лет. В гольфе возможно все.