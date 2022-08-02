Тайгер Вудс отказался от гонорара в 800 миллионов долларов за тур в Саудовской Аравии

Американский гольфист Тайгер Вудс отказался от гонорара в 700-800 миллионов долларов за участие в туре LIV Golf, инвестором которой выступает Саудовская Аравия, сообщает FOX News.

Вудс, 15-кратный чемпион мира, является идеологическим противником LIV Golf.

Вудс выступил категорически против данного турнира и заявил, что гольфисты, подписавшие соглашение с LIV Golf, предали PGA Tour, который сделал их знаменитыми.

PGA Tour — организатор основных мужских профессиональных гольф-турниров в США и Северной Америке. Тайгер Вудс выиграл 82 турнира под эгидой PGA Tour.

46-летний Тайгер Вудс ранее несколько лет был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, но впоследствии его опередили баскетболисты. Несмотря на это Вудсу удалось стать третьим спортсменом-миллиардером в истории.