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«Лига будущих чемпионов» в четвертый раз пройдет в Подмосковье

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23 мая на поле «Дмитров Гольф Резорт» в Московской области пройдет масштабный детский турнир по гольфу — его участниками станут 36 юниоров в возрасте не старше 14 лет, имеющих гандикап 54 и выше, а также 60 воспитанников 15 школьных гольф-секций Подмосковья.

Юниоры будут соревноваться в личном зачете, а школьники — еще и в составе команд, каждая из которых будет состоять из четырех человек и играющего тренера. На каждой из девяти лунок счет команды будет состоять из результата тренера и двух лучших игроков из четверки. Общий призовой фонд соревнований составит свыше 200 тысяч рублей.

Турнир под Дмитровом пройдет в рамках серии «Лига будущих чемпионов», стартовавшей в мае 2023 года, и будет в ней уже четвертым. На этих соревнованиях за год выступили уже более 300 юных гольфистов в возрасте до 14 лет. Напомним, что в Московской области действует программа развития гольфа в общеобразовательных школах. На сегодняшний день в нее входят уже 17 секций, а в планах областной федерации — довести это количество до 30 в течение нынешнего года, а в будущем и до сотни.

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