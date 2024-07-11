В гольф-клубе «Агаларов» пройдет традиционный Открытый чемпионат Московской области

С 30 июля по 2 августа Московская областная федерация гольфа проведет свой главный турнир сезона на поле Agalarov Golf Club. Призовой фонд турнира составляет 2 500 000 рублей.

Чтобы сразиться за титул чемпиона области, на соревнование приедут победители прошлых чемпионатов Московской области, чемпионы России, мастера спорта и сильнейшие игроки страны. На поле выйдут и действующие чемпионы области: Артем Филаткин и Нина Пегова.

За день до старта чемпионата пройдет мероприятие в формате PRO-AM — 18 команд по 4 участника, в каждой из которых есть гольф-профессионал и три игрока-любителя, устроят соревнование за звание лучшей команды.

Особенной станет лунка №15, где гольфисты смогут продемонстрировать свою точность, испытав удачу в борьбе за специальный приз в номинации Hole-in-One — 1 000 000 рублей от официального партнера чемпионата MTS BANK PRIVATE.

«Московская область является лидером по количеству гольф-полей в России, — говорит президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. — Наш турнир ежегодно собирает лучших гольфистов. Сборная региона включает в свой состав сильнейших игроков страны: Егора Ерошенко, Давида Нагиева, Ивана Стриганова, Алису Хохлову, Алису Молоканову, которые также примут участие в турнире. Традиция турнира — ТВ-трансляция. У всех любителей гольфа будет возможность увидеть игру сильнейших на чемпионском поле».

Трансляция турнира пройдет в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ».

Также в день проведения турнира гости и партнеры смогут посвятить время знакомству и обучению игре в гольф на полях академии и выиграть фирменные призы от партнеров чемпионата.

Программа мероприятия

30.07 — тренировочный день, регистрация участников чемпионата

31.07 — специальное мероприятие PRO-AM

1.08 — 1-й день соревнований

2.08 — 2-й день соревнований, гольф-программа для гостей, официальное закрытие и церемония награждения