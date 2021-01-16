Спонсор разорвал контракт гольфистом, который назвал себя гомофобным словом
Известный производитель одежды Ralph Lauren разорвал контракт с гольфистом Джастином Томасом, сообщает Sky Sports. Во время турнира на Гавайях Томас неудачно исполнил удар и выругался сам на себя, назвав словом faggot (грубое название представителей нетрадиционной сексуальной ориентации).
Реплика Томаса была слышна в трансляции, а инцидент привлек внимание организации, которая борется с гомофобией и прочими видами дискриминации в спорте. Она потребовала извиниться перед ЛГБТ-сообществом. Томас признал, что повел себя неподобающе и принес извинения.
Несмотря на это, Ralph Lauren отказался от сотрудничества с ним, подчеркнув, что его высказывания противоречат политике инклюзивности. В компании выразили надежду, что он проведет работу по продвижению принципов инклюзивности.
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